Image: Dr.Semiconductor/YouTube なければ、作る。「必要は発明の母」と言いますが、RAM不足が危機的状況の今、高額なメモリ増設費用を避けるため、かなり独創的な道に走る人も出てきています。先日は、RAMなしでパソコンを動かそうとする勇敢な男性について紹介する記事もありましたが（結果は失敗）、今度は“Dr. Semiconductor（ドクター半導体）”と名乗るユーチューバーが、なんと庭の