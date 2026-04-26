現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節で、ロベルト・デ・ゼルビ新監督が率いる18位のトッテナムは、最下位で降格が決まっているウォルバーハンプトンと敵地で対戦。82分にジョアン・パリーニャが決勝点を挙げ、１−０で辛勝した。リーグ戦16試合ぶりに白星を挙げ、４月下旬にしてようやく2026年初勝利を掴んだものの、17位のウェストハムも今節で勝利したため、降格圏脱出とはならなかった。ほぼ一騎打ちで残留を争