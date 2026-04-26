◇ナ・リーグドジャース12−4カブス（2026年4月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で4試合ぶりの安打となる左前打を放つなど、3打数1安打2四球。打線が14安打12得点の猛攻を見せ、5回0/3を4失点の先発・佐々木朗希投手（24）が登板5試合目で待望の今季初勝利を手にした。大谷は初回の第1打席は元ソフトバンク右腕の相手先発・