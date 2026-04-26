◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは打線が力を発揮しカブスに大勝しました。前日のカード初戦はカブスに逆転負けを喫していたドジャースは、佐々木朗希投手が先発。初回はダブルプレーもあり無失点で立ち上がりましたが、2回に鈴木誠也選手に4号ソロHRを浴び先制点を許します。佐々木投手は3回にも1点を失うと、4回と5回にもソロホームランを被弾。この試合は6回途中99球、7被安打(う