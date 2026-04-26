１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手で料理人のこめおが４月にオープンを予定していた店舗を５月４日に延期することを発表した。今月に入り、準備が進まないことにいら立ちをみせていたが「工事は終わらない事が確定したので、グランドオープンを５／４に延期します。楽しみにしていた方申し訳ありません」と、内装工事中の店舗内で呆然と立ち尽くす姿とともにつづ