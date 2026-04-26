◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に先発し、今季最長６回途中でメジャー自己最多９９球を投げて、７安打４失点で降板した。最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）で、３被弾はメジャー自己ワースト。それでも、味方打線が大量援護し、昨年５月３日の敵地・ブレーブス戦以来