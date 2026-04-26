◆米大リーグドジャース１２―４カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦で１４安打１２得点と打線がつながり快勝。カブスの連勝を「１０」で止めた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回０／３でメジャー自己最多９９球を投げ、７安打４失点。メジャー自己ワーストの３被弾となったが、昨年５月３日の敵地・ブレーブス戦以来３５７日