ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）に本拠地ロサンゼルスで行われたカブス戦に先発。６回途中まで９９球を投げ、３被弾を含む７安打４失点で降板した。勝利投手の権利を手にしても笑顔はなかった。５回まで８９球を投じ、デーブ・ロバーツ監督（５３）に８―４となった６回のマウンドにも送り出された。しかし、先頭打者のハップに四球を与え、鈴木にはスプリットを中前に運ばれた。無死一、二塁の