【モデルプレス＝2026/04/26】声優で俳優の津田健次郎が25日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（毎週土曜22：00〜）のナレーターを卒業することを発表した。【写真】津田健次郎「ちびまる子ちゃん」プレミアムなヒデじい姿に◆津田健次郎「Nキャス」ナレーター卒業同日、番組放送前に津田は自身のX（旧Twitter）にて「ナレーション参加させて頂いて来ました ＃津田健次郎が本日で卒業させて頂きます。＃三谷幸喜さん、 ＃安