【モデルプレス＝2026/04/26】歌手の氷川きよしが4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親のために作った野菜炒めを公開した。【写真】48歳人気歌手「野菜たっぷりで彩り綺麗」母に作った手料理◆氷川きよし、野菜炒め公開氷川は「母ちゃんが腹減ったーち言うけん野菜ためこさえた」（※原文ママ）と方言でコメントし、写真を投稿。玉ねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツなど多種の野菜を使った野菜炒めを公開した。◆氷