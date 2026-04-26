中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月26日】中国商務部の報道官は25日、欧州連合（EU）が中国の度重なる申し入れと反対を顧みず、20回目の対ロシア制裁で中国企業を対象リストに加えたことに強い不満と断固たる反対を表明した。報道官は次のように述べた。中国は国連安全保障理事会の承認を得ない一方的制裁と、EUによる中国の企業・個人へのいわゆるロングアーム管轄実施への「断固反対」を既に何度も表明