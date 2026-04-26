【新華社黄山4月26日】中国安徽省黄山市の汪満倉茶園では緑豊かな茶畑をツツジが彩り、伝統的な「徽派建築」の住居と共に霧に包まれている。地元ではここ数年、環境保護と農村振興を両立させ、お茶と風景を生かした観光を推進する特色ある取り組みを続けている。（記者/曹力）