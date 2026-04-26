俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第3話が、21日に放送された。物語の展開に加え、お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョの出演が注目を集め、さらに公式SNSで公開されたオフショットにも反響が広がっている。【写真】ラブラブ！ウイカと夫役タレントの2ショット第3話では、胡桃（ファーストサマーウイカ）の夫・柿木仁役として青木が登場した。スーツ姿で帰宅した