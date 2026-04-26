元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２６日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。意外にもカジノ未経験であることを明かした。この日はかまいたちの濱家隆一、山内健司の２人と横浜・大さん橋に停泊中の大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」を訪ねた。豪華客船による船旅の経験がないという一茂は「乗ってみたいなあというのはあったんだけど、起きても海。その次の日も海…ずーと海じゃん、朝起きるた