出張中にセクハラ行為をしてくる上司。今回は、そんな上司に反撃した人のエピソードをご紹介します。妻がいるのに？「男性上司と二人で出張になったときのこと。酔った上司に『一緒の部屋で寝よう』だの『ずっと前から可愛いと思っていた』だのと言い寄られました。どうにか宿泊先のホテルへと逃げ込んだのですが、上司が部屋のドアを何度もノックしてきて怖くて……。翌朝、シラフに戻った上司はいつも通りの態度でした。何事もな