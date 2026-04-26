ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の第2話では、京本大我演じる山城拓人が醸し出す“不穏さ”に惹きつけられた。それは京本のもつ華やかな明るさが拓人と重なりながらも、彼の抱えた影の部分をより際立たせているからだろう。 参考：SixTONES 京本大我、表現活動の“軸”にあるファンの存在「創作の原動力になっている」 「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」と