[故障者情報]アルビレックス新潟は26日、FW小野裕二が左内側半月板損傷により、全治約4か月の見込みと診断されたことを発表した。小野は12日のJ2・J3リーグ百年構想リーグWEST-Aグループ第10節・高知ユナイテッドSC戦で負傷。今季ここまで7試合に出場し、1得点を挙げていた。