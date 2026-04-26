グラビアアイドル・女優の一ノ瀬瑠菜さんが24日に自身のX(@ichinose_luna)を更新し、FC東京のホームゲームを現地観戦したと報告した。現在19歳の一ノ瀬さんは2023年に『ミスマガジン2023』の読者特別賞を受賞。2024年に『週刊ヤングマガジン』で初のソロ表紙・巻頭グラビア掲載を果たし、その後も各誌でソロ表紙・巻頭グラビアを飾っている。グラビア界を席巻する一ノ瀬さんが訪れたのは、24日に味の素スタジアムで開催され