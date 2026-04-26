「なんとなく胃の不快感がある。」「家族に胃がんの人が多い。」「自分は胃がんかもしれない。」と不安になったりしていませんか？ 今や誰もががんに罹る可能性のある時代。一般的な胃がんも患者数が多くなってきていますが、今回はその中でも、発見が困難で進行の速い「スキルス胃がん」についてまとめたいと思います。 自覚症状があまりみられないがんのため、その原因や症状をしっかり知ることで少しでも早期発見できるよう