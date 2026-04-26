開催：2026.4.26 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 3 - 8 [ヤンキース] MLBの試合が26日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとヤンキースが対戦した。 アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。 1回裏、3番 イサク・パレデス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得