開催：2026.4.26 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 3 - 6 [パイレーツ] MLBの試合が26日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパイレーツが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。 4回表、6番