開催：2026.4.26 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 9 - 2 [タイガース] MLBの試合が26日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとタイガースが対戦した。 レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。 1回表、1番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打っ