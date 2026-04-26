札幌・豊平警察署は2026年4月26日、傷害の疑いで札幌市清田区の無職の男（59）を現行犯逮捕しました。男は4月25日午後9時ごろ、内縁の妻（50代）の自宅で、内縁の妻の顔や上半身を殴ったり、足蹴りにするなどの暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。内縁の妻は顔面打撲のけがを負いました。4月25日午後9時50分ごろ、消防から「夫婦げんかで救急車が到着したところ、夫からの暴力で負傷したものと判明した」と警察に通