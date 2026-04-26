【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は２５日、銃声が聞こえた首都ワシントンのホテルから避難した後、ＳＮＳに投稿し、自身のほか、同席したメラニア夫人やバンス副大統領、閣僚は無事だと明らかにした。トランプ氏はＳＮＳへの投稿で「銃撃犯は取り押さえられた」と報告した。「ワシントンは大変な夜となった。シークレットサービスは素晴らしい働きを見せた」とも投稿した。別の投稿では「規定に従い、敷地外へ