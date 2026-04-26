歌舞伎俳優の市川團十郎が25日、自身のXを更新し「個展」を案内した。【写真】市川團十郎＆娘の堀越麗禾と「合作」のポスター「本日11時から3日の夕刻まで、〒108−0071 東京都港区白金台4−19−13 白金TFビル1Fで個展してみます。お時間あったら、立ち寄ってみてください」と呼びかけ。さらに「ポスターは麗禾と私の合作です」と紹介し、写真を披露した。ファンからは「楽しみです」「本日、お邪魔しました。とても素敵でし