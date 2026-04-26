俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、24日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 本田望結 】 「準備完了！」爽やかオフショットに反響「素敵ですね」「かわいい衣装がとても似合ってます」本田望結さんは「準備完了！」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、本田望結さんが、光沢のある淡い水色のブラウスに身を包み、親しみあふれる笑顔を届けています。