コシダカが運営する「カラオケまねきねこ」は、「ポケモン30周年」との大規模コラボキャンペーンを、4月24日13時より全国700店舗で実施する。カラオケまねきねこ×ポケモン30周年ポケモン30周年を祝う本キャンペーンでは、まねきねこのブランドキャラクターにちなんで、「ニャース」や「ニャオハ」など「ネコ・ニャ」のつくポケモンとその仲間たちが大集結。さらに、まねきねこ史上初の試みとして、全国45都道府県すべてに「ポケモ