新茶の季節に合わせて、『伊右衛門』のミニチュアチャームがプライズに登場。爽やかな色合いが、とっても可愛いんです!🍃🍵発売商品情報🍵🍃. おなじみの『伊右衛門』がちゅるぷかチャームなってプライズに登場します!. 4月下旬ごろより全国の一部取り扱い店舗にて順次展開予定です🎵. 詳細はこちら🔽https://fancy-fukuya.co.jp/topics/202604iemon/ (@fancy_fukuyaより引用)『伊右衛