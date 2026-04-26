昨年12月に発売されたサンリオキャラクターズの食玩「サンリオキャラクターズパッケージチャーム&チョコボーロ」が、5月に再登場! SNSでは歓喜の声があがっています。「サンリオキャラクターズパッケージチャーム&チョコボーロ」の再販が5月に発売決定❤️楽しみに待っててね✨https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117925429265.html#サンリオキャラクターズ#サンリオ#パッケージチャー