メガハウスは、1981年に発売され、昭和を代表する名作玩具として親しまれた対戦型パズルゲーム『チクタクバンバン』を、新要素を加えた「令和進化版」として2026年4月下旬に発売する。同商品のメインゲームは、道筋がついているパネルをスライドさせて、チクタク（目覚まし時計キャラクター）の進む道がとぎれないようにパネルをつないでいく対戦型パズルゲーム。プレーヤーは順番にパネルを動かし、自分の番でチクタクが進めなく