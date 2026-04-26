◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）昨年１０月に両股関節の手術を受けていた巨人・吉川尚輝内野手が１軍に合流した。吉川は昨秋に両股関節の手術を受け、２月のキャンプは３軍で慎重に段階を踏んできた。４月５日の３軍戦・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で「１番・二塁」で実戦復帰。その試合で一塁ベースカバーに入った際に走者と交錯して交代したが、幸い大事には至らなかった。その後、２軍に合流し１２