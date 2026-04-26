米プロフットボールＮＦＬ入りを目指すハワイ大の松澤寛政が２５日（日本時間２６日）、ラスベガス・レイダーズとドラフト外でフリーエージェント契約した。ハワイ大が公式ＳＮＳで発表し、「おめでとう、松澤選手」と記した。今後はレイダーズのキャンプに参加するなどして、開幕ロースター（登録枠、５３人）入りを目指していく。ハワイの地元紙も契約を大きく報道した。地元紙によれば、契約は３年間のフリーエージェント（