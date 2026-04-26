4月30日は“平成最後の日”となる。2019年の同日で幕を閉じた30年と4か月余りに及ぶ平成期の文化を懐かしむ「平成レトロ」という言葉は世に浸透した。だが、昭和の終盤に生まれた人たちが1989年と90年代の「平成一桁」を回顧した当初の傾向から、現在では平成生まれの世代が2000年代を回顧する流れに変わったという。その点に着目した新刊「平成レトロ博覧会」(東京キララ社)を上梓した平成文化研究家の山下メロ氏に話を聞いた。