町田対アル・アハリ戦でハウサウィが退場処分AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦が4月25日に行われ、FC町田ゼルビアとアル・アハリ・サウジが対戦した。試合は延長戦の末に町田が0-1で敗れたが、後半23分にアル・アハリのDFザカリア・ハウサウィが退場処分となり、ピッチ上は一触即発の事態に陥った。0-0の緊迫した展開で迎えた後半23分、町田のFWテテ・イェンギとハウサウィが競り合った際に事態が急変した。ヒ