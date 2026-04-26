トランプ米大統領は25日、ホワイトハウス担当記者団主催の夕食会で発生した銃撃テロと推定される事件が起きた後、自身をはじめ「ファーストレディと副大統領、そして（行事に参加した）すべての閣僚は無事だ」と交流サイト（SNS）を通じて明らかにした。トランプ大統領は続けて「銃撃犯は逮捕され、私は『行事を続けよう』と提案した」としながらも「すべての決定は全面的に法執行機関の判断に従う」とした。トランプ大統領は数分