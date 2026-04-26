トランプ米大統領が参加した公式夕食会会場で銃撃と推定される爆音が発生し緊急退避する状況が広がった。ワシントンDCのホテルで25日午後に開かれたホワイトハウス担当記者協会（WHCA）主催の夕食会で、会場内で大きな爆音が聞こえ、トランプ大統領と出席者はすぐに体を低くし会場を抜け出した。トランプ大統領は負傷しておらず安全な状態と確認された。当局は現場で容疑者を逮捕したと伝えられた。実際に銃撃があったかや、犯行の