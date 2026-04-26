タレントのLiLiCo（55）が26日、自身のブログを更新。新ヘアスタイルでの夫・「純烈」元メンバーで俳優の小田井涼平（55）とのラブラブショットを公開した。「髪型を変えてもいつも気づかない@odai_2ndlife」とLiLiCo。「ぐるナイの前髪ぱっつん企画」と前髪ぱっつん企画に参加し、新ヘアスタイルとなったことを明かした。その上で「流石にこの日はわかってくれた」とつづり、新ヘアスタイルとなった姿での小田井との幸せ