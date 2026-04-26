俳優の床嶋佳子（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。華やかな手作りの「丸鶏ローストチキン」を公開した。【動画・写真】「美味しそう」「レシピ知りたい」2割引食材で本格手料理を披露した床嶋佳子床嶋は「今までで一番美味しく丸鶏ローストチキンができました!!」と報告。少なめのローズマリーとたっぷりのタイムを使った味付けで仕上げたことを明かし、「美味しかった!!」と満足げにつづっている。さらに「特別な