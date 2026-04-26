ブロガーの桃（41）が、建築中の注文住宅で起きたショックすぎることを明かした。【映像】桃、ショックだったという建築中の新居2024年から憧れだったという注文住宅の計画を進めていた桃。翌年には土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたことをブログで報告していた。2026年1月には、初めて注文住宅に足を踏み入れる様子を投稿。その後は建築中のキッチンや遊び部屋などを披露していた。桃、建築中の新居でショック