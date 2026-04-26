元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。自身の娘たちにスマートフォンを持たせた時期を明かした。忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。諸外国で未成年のSNS利用の年齢制限が次々行われている話題になった際、一茂は「うちの娘たちに中学までスマホ渡さなかった。クラスで唯一でした。で、高校からなの。彼女たちがスマホ持ち