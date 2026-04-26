一ノ瀬颯（29）が26日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで8日発売の新著「一ノ瀬颯『いちのせかい』」発売記念イベントを開いた。前日25日には、21年4月から5年にわたりレギュラー出演してきたTBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）を卒業し、生放送中に涙が止まらなくなった。一夜明けた思いを聞かれると「それ言われただけで、また涙が出てきそう」と照れた。そして「普通のバラエティーと違う。かけがえのない存在…大分、寂し