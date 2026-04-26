アイスを練り込んだクッキー登場JR東海リテイリング・プラスは2026年4月22日、新幹線の車内などで販売されているアイスクリームを練り込んだクッキーを28日（火）に発売すると発表しました。【写真】新商品のクッキー新幹線の車内販売などで買える「スジャータ High Quality ICE CREAM」は、非常に硬いことから、SNSでは「#シンカンセンスコ゛イカタイアイス」として親しまれています。今回はJR東海リテイリング・プラスとス