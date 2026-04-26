犬は飼い主に嘘をつくことがあるの？ 結論からいえば、犬は人間のように「事実をねじ曲げて伝える」という意味での嘘はつきません。ただし、これまでの経験から「こうすると怒られにくい」「こうするとその場をやり過ごせる」と学習し、行動でごまかすことはあります。 そのため、飼い主の目には“嘘をついたみたい”に見えることがある、という理解が近いでしょう。つまり犬は、言葉で嘘をつくのではなく、その場を切り