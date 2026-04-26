シンガーソングライターの砂月凜々香が4月23日、自身のInstagramを更新し、「最近のいろいろ」と題した近影のオフショットを公開した。あわせてX上では、5月のライブ出演情報が続々と解禁されている。 （関連：【画像】砂月凜々香、日々の生活模様を披露） REMIMNGTURNのヴィンテージTシャツを着用した砂月が、下北沢の洋服店で「マッハGoGoGo」のTシャツを手にする様子や、スターバックスでくつろ