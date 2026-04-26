ファミリーレストラン『ガスト』が、今年で30周年を迎えた『ポケモン』とのキャンペーンを開催。ガスト全店にて、子供から大人まで楽しめるコラボメニューが2026年4月23日から6月17日まで展開される。※すべて価格は税込みアニバーサリーイヤーの企画が続々！次のテーマは「たべる」ゲームボーイ用RPG『ポケットモンスター 赤・緑』が1996（平成8）年2月27日に発売され、2026年に『ポケモン』は30周年を迎えた。Nintendo Switch