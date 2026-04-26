お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。“K-POPアイドル”姿を披露しました。【写真】レインボー池田、“K-POPアイドル”姿「あ、ガチでやばいッスコレ」池田さんは「K-POPアイドルなりました」とつづり、1枚の写真を投稿。ダークブラウンのジャケットに黒いパンツ姿の池田さんが、椅子に座ってアンニュイな表情を浮かべています。この投稿にコメントでは「うがーーーーー かっこよすぎる