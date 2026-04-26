LINEリサーチは、男子中学生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】同率2位：ドンデコルテ2位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たし、中高生の間で一気に注目度が高まっています。今後のさらなる活躍が期待される存在として、