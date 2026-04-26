コーラ監督が解任され、吉田の起用法に変化は訪れるか(C)Getty Images電撃的な人事が決まった。現地時間4月25日、レッドソックスはアレックス・コーラ監督を筆頭に、打撃コーチのピーター・ファッツェ氏、ベンチコーチのラモン・バスケス氏、三塁ベースコーチのカイル・ハドソン氏、打撃アシスタントコーチのディロン・ローソン氏、打撃戦略担当コーチのジョー・クローニン氏の5人を解任した。【動画】ナインも祝福！吉田正尚