26日未明、石川県金沢市内で男性が乗用車にはねられ死亡する事故がありました。26日午前0時40分ごろ、金沢市菊川の市道・犀川大通りで、近くに住む55歳の男性が、片町方面に向かって走行中の乗用車にはねられました。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場は片側2車線の道路で、男性は交差点手前の市道上ではねられました。警察は乗用車を運転していた富山県高岡市の25歳の会社員の男性から話を聞くな