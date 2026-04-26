岩手県大槌町の山林火災で、現場近くに集まった消防隊＝25日岩手県大槌町の山林火災は5日目となった26日も鎮火せず、各地から集まった緊急消防援助隊約1200人や自衛隊などが懸命の消火活動を続けた。町は24日時点の焼失面積を730ヘクタールとしていたが、26日から県が上空から目視で確認した延焼範囲を示す「焼損面積」に統一して公表。同日午前6時時点で1373ヘクタールとした。町は人口の3割に当たる1541世帯3233人に避難指示